Dopo i due pareggi consecutivi allo scadere, contro Milan (3-3) e Genoa (2-2), per il Cagliari c’è lo scontro diretto col Verona. Domani alle 20.45 alla Domus si apre la quattordicesima giornata e – come domenica scorsa al Ferraris – Davide Nicola ha la squadra al completo, come anticipato in conferenza stampa. Sono ventisei i convocati per la partita, gli stessi visti a Genova: nessun indisponibile, con la rosa che si è allenata a partire da lunedì.

Contro l’Hellas, i rossoblù cercano una vittoria che manca da oltre un mese, ossia dal 3-2 al Torino del 20 ottobre. In classifica, i gialloblù hanno un punto in più: 12 contro 11, ma all’ultima hanno perso 0-5 con l’Inter finendo in ritiro e l’allenatore Paolo Zanetti è a rischio esonero.

Questa la lista completa dei ventisei convocati di Davide Nicola per Cagliari-Verona.

Portieri: Giuseppe Ciocci, Simone Scuffet, Alen Sherri;

Difensori: Tommaso Augello, Paulo Azzi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Mateusz Wieteska, Gabriele Zappa, Nadir Zortea;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola;

Attaccanti: Gianluca Lapadula, Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli.

