Maurizio Mariani è l’arbitro chiamato a dirigere venerdì alle 20.45 Cagliari-Verona, gara valida per l 14esima giornata del campionato di Serie A.

Classe 1982, della sezione di Aprilia, Mariani è un fischietto di lungo corso, arbitro internazionale che quest’anno ha diretto anche due partite di Champions League, oltre al derby di Milano e a Inter-Napoli.

Uno degli arbitri italiani più esperti insomma, che arriva però da una settimana di stop dopo il rigore molto dubbio assegnato all’Inter nello scontro diretto col Napoli e sbagliato da Calhanoglu. Nello scorso weekend è stato assegnato solo all’Avar.

Mariani ha diretto il Cagliari ben 14 volte in Serie A (mai quest’anno), il bilancio è di 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte per i sardi. Ha diretto i rossoblù una volta anche in B, nella gara di andata dei playoff 2023 contro il Bari, terminata 1-1. Nelle sfide si contano 31 ammoniti e 5 espulsi del Cagliari, oltre a due rigori a favore dei rossoblù.

Guardialinee sono Palermo e Cipriani, quarto uomo Fourneau, al Var c’è Nasca, Avar Paterna.

Di seguito l’elenco degli arbitri della 14esima di campionato.

Cagliari - Verona (venerdì 29/11 h.20.45): Mariani

Como - Monza (sabato 30/11 h.15.00): Sacchi

Milan - Empoli (sabato 30/11 h.18.00): Dionisi

Bologna - Venezia (sabato 30/11 h.20.45): Massimi

Udinese - Genoa (domenica 1/12 h.12.30): Aureliano

Parma - Lazio (domenica 1/12 h.15.00): Zufferli

Torino - Napoli (domenica 1/12 h. 15.00): Fabbri

Fiorentina - Inter (domenica 1/12 h. 18.00): Doveri

Lecce - Juventus (domenica 1/12 h. 20.45): Rapuano

Roma - Atalanta (lunedì 02/12 h. 20.45): Guida

