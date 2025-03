Si riaprono questo pomeriggio i cancelli del Crai Sport Center di Assemini, dove il Cagliari riprende gli allenamenti. All’orizzonte c’è uno scontro diretto, col Monza ultimo in classifica domenica alle 12.30 all’Unipol Domus. Per Davide Nicola, che ha chiuso la settimana di sosta per le nazionali con una seduta al Poetto sabato mattina, le valutazioni principali riguardano gli infortunati: a Florinel Coman, Zito Luvumbo e Gabriele Zappa, fermi già da prima della Roma, si è aggiunto Adam Obert che si è fermato con la Slovacchia.

Per Obert la prima diagnosi, dalla nazionale, parlava di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Il difensore è rientrato in anticipo, non ha giocato la partita di ritorno con la Slovenia di domenica (persa 1-0). Oggi sarà valutato e si inizierà a capire meglio la reale entità dell’infortunio, così come i tempi di recupero. Un problema in più per il Cagliari, che ha già scelte ridotte in difesa.

Coman era invece uscito nell’ultima gara casalinga, undici giorni fa contro il Genoa. Per lui un’infiammazione del tendine achilleo del piede sinistro. Luvumbo è stato il primo infortunato in ordine di tempo, due settimane fa in Bologna-Cagliari ha riportato una distrazione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Zappa aveva accusato un fastidio nell’allenamento di mercoledì 12, che gli esami hanno confermato essere una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. L’obiettivo di Nicola è cercare di recuperare tutti e tre per il Monza.

In giornata si completano anche gli impegni per i nazionali (erano sei, scesi a cinque dopo il rientro di Obert). Dopo i gol di ieri per Matteo Prati con l’Italia Under-21 e Răzvan Marin con la Romania, in campo alle 17 il portiere Velizar-Ilia Iliev con la Bulgaria Under-21 (amichevole con la Grecia) e all’1 di stanotte Yerry Mina in Colombia-Paraguay. Ieri non ha giocato Alen Sherri nella vittoria per 3-0 dell’Albania contro Andorra, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

