Adam Obert ieri sera ha iniziato in panchina la partita fra Slovacchia e Slovenia, spareggio di Nations League, ma nonostante ciò è uscito anzitempo. Per il difensore del Cagliari un problema fisico: non ha giocato nemmeno un tempo. Entrato all’11’ al posto dell’infortunato Denis Vavro, ha lasciato il posto a Ivan Mesík all’intervallo.

«Aveva cominciato bene la partita, ma il problema che si porta dietro da tempo si è ripresentato», il commento del commissario tecnico della Slovacchia, l'italiano Francesco Calzona. «Durante l'intervallo Obert mi ha detto che non poteva continuare e, molto probabilmente, non sarà in campo al ritorno». La Slovacchia giocherà in Slovenia domenica alle 18, da capire se il difensore farà ritorno anzitempo a Cagliari. Dovrà comunque essere rivalutato.

Per quanto riguarda gli altri cinque rossoblù in nazionale, tutti ovviamente non a disposizione per l’amichevole di Macomer di questo pomeriggio, Yerry Mina è rimasto in panchina stanotte nella sconfitta per 2-1 della Colombia in Brasile, nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026. In campo per 90’, con la porta inviolata, il portiere Velizar-Ilia Iliev sempre ieri in Cipro-Bulgaria Under-21 (finita 0-0). Oggi alle 18.15 Matteo Prati in Italia-Olanda Under-21 (non titolare), alle 20.45 Răzvan Marin in Romania-Andorra e Alen Sherri in Inghilterra-Albania.

© Riproduzione riservata