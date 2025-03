È Matteo Prati l’uomo copertina per l’Italia Under-21, che oggi ha pareggiato 1-1 contro i pari età della Danimarca in un’amichevole giocata a Cittadella. Per il centrocampista del Cagliari, anche capitano, il primo gol in maglia azzurra con uno spettacolare tiro al volo da circa 20 metri al 37’. Un’ottima prova la sua, visto che allo scadere ha anche calciato il corner da cui Ghilardi ha colpito la traversa sull’ultimo pallone del match. E che aggiunge dubbi sul perché in rossoblù abbia avuto così poco minutaggio: 332' in 8 presenze in Serie A, dove è tornato titolare per la prima volta nel 2025 domenica scorsa con la Roma, e 113' in 2 gare in Coppa Italia, dove ha segnato l'unico altro gol con la Carrarese il 12 agosto.

Al termine della partita, a domanda proprio sullo scarso impiego col Cagliari, Prati non ha voluto dare una valutazione: «Cerco sempre di dare il massimo, poi ovviamente non sono io a decidere», le sue parole a Rai Sport. «Per fortuna qui in nazionale sto trovando continuità e siamo pronti per disputare un grandissimo Europeo». L’Italia Under-21, sconfitta venerdì 1-2 dall’Olanda, tornerà in campo a giugno per la manifestazione internazionale in Slovacchia: avversarie nel girone la Romania (11 giugno), i padroni di casa (14 giugno) e la Spagna (17 giugno), con partite tutte alle 21.

Sull’eurogol, Prati ha raccontato com’è andata: «Ho visto la palla che arrivava e mi sono chiesto perché non provarci. È andata bene e sono felicissimo, peccato per il pareggio perché meritavamo il secondo gol: questo è il rammarico». Per lui ora il ritorno a Cagliari, dove dovrebbe riaggregarsi a partire dall’allenamento di mercoledì. La ripresa, per il resto della squadra, è invece prevista domani pomeriggio sempre al Crai Sport Center di Assemini. Sarà anche valutato Adam Obert, che si è infortunato con la Slovacchia.

