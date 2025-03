Si è chiusa 1-1 Italia-Danimarca Under-21, amichevole a Cittadella. E il gol degli Azzurrini l’ha messo a segno l’unico convocato del Cagliari, Matteo Prati. Con la fascia da capitano al braccio, il centrocampista rossoblù ha realizzato una vera e propria prodezza: un tiro al volo con il destro da circa 20 metri, che ha piegato le mani al portiere avversario.

Il gol di Prati è arrivato al 37', con l'Italia sotto da poco più di un quarto d'ora (al 21' il vantaggio di Oliver Sørensen). Su un cross da sinistra, la difesa della Danimarca ha respinto di testa il pallone che è capitato nella zona dove si era posizionato il centrocampista. Perfetta la sua coordinazione al volo: il portiere avversario, l’ex Milan e Cremonese Andreas Jungdal, ha potuto solo toccare la conclusione senza impedire che potesse finire in rete.

Per Prati è il primo gol con l'Italia Under-21, con cui ha debuttato l'8 settembre 2023 in una partita contro la Lettonia. Oggi l'undicesima presenza, venerdì era rimasto in panchina nell'altra amichevole persa 1-2 a Venezia con l'Olanda. Col Cagliari, in stagione, Prati aveva segnato nella gara di Coppa Italia con la Carrarese di agosto, mentre domenica ha giocato titolare (con la Roma) per la prima volta nel 2025.

Nella ripresa l’Italia ci ha provato, ma nonostante diverse occasioni non è riuscita a trovare la vittoria. Al 93’, su angolo calciato proprio da Prati, sponda di testa di Bertola sul primo palo e deviazione di Ghilardi sulla traversa.

«Fa parte di questo gruppo di giocatori che speriamo giochino più spesso. Sono giocatori validi che si danno da fare nel modo migliore, questa sera ne abbiamo avuto la conferma», le parole su Prati di Giancarlo Antognoni, capodelegazione dell’Italia Under-21, in un’intervista rilasciata a Rai Sport. E ora la scelta tocca a Davide Nicola, per il finale di stagione del Cagliari.

