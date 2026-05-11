Al via al Crai Sport Center di Assemini la settimana che porterà il Cagliari al match contro il Torino, che la Lega Calcio Serie A in serata ha ufficializzato essere in programma domenica alle 20.45. Dopo la sconfitta contro l’Udinese, e la vittoria di ieri della Cremonese sul Pisa, i rossoblù non sono ancora certi dell’aritmetica salvezza: serve ancora un punto, o combinazioni favorevoli dagli altri campi, fra la sfida coi granata e la trasferta dell’ultima giornata al Meazza col Milan.

Sul fronte dei sempre tanti infortunati, lavori personalizzati – tra palestra e campo – per Alessandro Deiola, Luca Mazzitelli e Yerry Mina. L’osservato speciale è quest’ultimo, che sabato in Cagliari-Udinese ha dovuto rinunciare alla gara nel riscaldamento (era stato annunciato fra i titolari) per un fastidio al polpaccio. Le sue condizioni, così come quelle degli altri acciaccati, saranno rivalutate nel corso della settimana.

Per il resto della squadra di Fabio Pisacane seduta pomeridiana dove il gruppo ha svolto inizialmente delle esercitazioni tecniche, accompagnate da dei lavori dedicati al possesso palla. Nell’ultima parte dell’allenamento, gruppo impegnato in serie di cross e conclusioni a rete. Domani il Cagliari tornerà in campo di mattina. E si attende anche il responso del Giudice Sportivo sulle accuse di razzismo di Keinan Davis nei confronti di Alberto Dossena, sempre atteso per domani.

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