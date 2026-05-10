L’Olbia saluta la Serie D. Il playout in gara secca in casa dell’Ischia lo vincono i campani 2-1 in rimonta al termine di una partita molto combattuta, che alla fine premia l’avversario sostenuto dal pubblico amico dello stadio Enzo Mazzella.

Obbligati a vincere per la peggiore posizione in classifica al termine della stagione regolare, i bianchi passano in vantaggio al 38’ con Putzu dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Biancu. Nella ripresa, però, nel giro di 10’, i galluresi subiscono la doppietta di Belloni, a segno al 24’ e al 34’, e nonostante gli sforzi non riescono a trovare il pareggio che avrebbe portato la sfida ai supplementari.

Dopo 13 anni l’Olbia ritrova dunque l’Eccellenza, chiudendo nel peggiore dei modi una delle stagioni più travagliate nella sua ultracentenaria storia e incassando la seconda retrocessione in tre anni.

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