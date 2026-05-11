Cagliari-Torino domenica alle ore 20.45. È quanto ha appena definito la Lega Calcio Serie A, nell’ufficializzare il calendario della penultima giornata di campionato. Che si giocherà tutta domenica, in quattro blocchi diversi, rispettando la contemporaneità sui campi delle squadre con gli stessi obiettivi.

Per questo motivo, assieme al match dell’Unipol Domus (l’ultima stagionale in casa per i rossoblù), ci saranno anche Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Il Cagliari si salva aritmeticamente domenica in caso di risultato positivo contro il Torino, pareggio o vittoria, oppure in caso di mancato successo di una fra Lecce e Cremonese, rispettivamente a -5 e -6 dalla squadra di Fabio Pisacane ferma a 37 punti dopo la sconfitta di sabato con l’Udinese. Altrimenti, tutto sarà rinviato all’ultima giornata in casa del Milan.

Questo l’intero programma della trentasettesima giornata di Serie A.

Como-Parma domenica 17 maggio ore 12.30

Genoa-Milan domenica 17 maggio ore 12.30

Juventus-Fiorentina domenica 17 maggio ore 12.30

Pisa-Napoli domenica 17 maggio ore 12.30 *

Roma-Lazio domenica 17 maggio ore 12.30

Inter-Verona domenica 17 maggio ore 15

Atalanta-Bologna domenica 17 maggio ore 18

Cagliari-Torino domenica 17 maggio ore 20.45

Sassuolo-Lecce domenica 17 maggio ore 20.45

Udinese-Cremonese domenica 17 maggio ore 20.45

* se non dovesse essere necessaria la contemporaneità si giocherà alle ore 18

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