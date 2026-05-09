Cagliari-Udinese, Mina escluso in extremis: infortunio nel riscaldamentoIn formazione, al posto del colombiano, in difesa giocherà Juan Rodríguez appena recuperato
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Era stato annunciato titolare Yerry Mina per Cagliari-Udinese, ma il colombiano è costretto a dare forfait all’ultimo. Un fastidio al polpaccio accusato nel riscaldamento lo terrà fuori dal match in programma alle ore 15: sarà in panchina, ma difficilmente potrà entrare in campo.
Le condizioni di Mina saranno da verificare. Al suo posto, da titolare gioca Juan Rodríguez a sua volta recuperato in extremis dopo che nei giorni scorsi aveva accusato un affaticamento retto femorale coscia sinistra.
Questa la formazione aggiornata di Pisacane per Cagliari-Udinese.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Juan Rodríguez, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Mendy.
In panchina: Sherri, Ciocci, Kılıçsoy, Deiola, Raterink, Belotti, Albarracín, I. Sulemana, Mina, Zappa, Trepy, Malfitano.
Allenatore: Fabio Pisacane.