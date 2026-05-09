Playout serie C, colpo della Torres sul campo del Bra: salvezza più vicinaRete decisiva segnata nel primo tempo dalla punta Di Stefano
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Inizia benissimo il playout salvezza della Torres che a Sestri Levante si impone sul Bra per 1-0. La rete porta la firma della punta Di Stefano, al suo decimo centro stagionale.
Sabato prossimo il ritorno al Vanni Sanna, con la squadra sassarese che resta in serie C se vince, se pareggia, o persino se perde ma con una sola rete di scarto perché a parità di differenza reti fa pesare la migliore classifica nella stagione regolare.
Parte meglio il Bra che si presenta col rasoterra angolato di Baldini al 5' (in due tempi Zaccagno) e segna al 12' con Sinani (sempre in gol contro la Torres) ma il gol è invalidato per fuorigioco, come conferma anche il Var.
La squadra sassarese passa all'improvviso. Al 29' Sala per Liviero a sinistra, traversone dal fondo e a centro area Di Stefano appoggia comodo. I piemontesi accusano il colpo e faticano a riemergere. La Torres raddoppia nel recupero con bel triangolo di Sorrentino con Di Stefano, ma anche in questo caso c'è fuorigioco come confermano le immagini.
Nella ripresa potrebbe raddoppiare subito la squadra di Greco: Liviero dal fondo area mette in mezzo e sottoporta Zecca riesce a colpire ma un difensore gli ammortizza il tiro.
Il Bra costruisce qualche occasione ma a conti fatti va più vicina al gol ancora la formazione rossoblù con Di Stefano che al 73' dalla trequarti si inventa un pallonetto che finisce sulla parte superiore della traversa. Bravo Zaccagno in uscita due minuti dopo su Campedelli in area piccola.