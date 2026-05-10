Ancora niente salvezza aritmetica per il Cagliari, costretto a restare sulla corda per via del successo ottenuto dalla Cremonese sul Pisa.

Nella sfida della 36esima giornata allo Zini i grigiorossi si sono imposti 3-0 (reti di Vardy, Bonazzoli e Okereke, con i toscani rimasti addirittura in 9), salendo così a quota 31 punti in classifica.

Con sei punti ancora in palio, il Cagliari – a quota 37 - non può dirsi dunque ancora tranquillo. In mezzo tra i rossoblù e i grigiorossi c’è il Lecce, a quota 32.

Fondamentale per gli uomini di Pisacane è dunque riuscire a fare punti nelle ultime due sfide rimaste, a cominciare da quella in programma domenica prossima contro il Torino. Nella prossima giornata la Cremonese sarà in trasferta contro l’Udinese, mentre il Lecce sarà impegnato fuori casa contro il Sassuolo. All’ultima giornata, invece, Cagliari, Cremonese e Lecce avranno rispettivamente come avversari Milan (in trasferta), Como (in casa) e Genoa (in casa).

Festeggia invece la Fiorentina (nonostante i fischi dei tifosi per la stagione deludente) che pareggia 0-0 col Genoa, sale a 38 punti e resta in Serie A.

(Unioneonline)

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