Finale rovente di Cagliari-Udinese, con un accenno di rissa e accuse da parte dei giocatori bianconeri di insulti razzisti (sembrerebbe di un avversario) verso Keinan Davis. «Non è stato bello da vedere», il commento sull’episodio da parte di Kosta Runjaić, tecnico ospite uscito vittorioso 0-2. «Non posso commentare molto, so solo che Davis è un gran giocatore e una fantastica persona. Probabilmente ci saranno altre occasioni per parlarne fra di noi, ma non voglio rimanerci molto perché è stato un momento della partita. Non ho parlato ancora con lui, non so cosa sia successo e non voglio entrare nei dettagli ma di sicuro qualcosa è accaduto».

Spostandosi sul risultato di Cagliari-Udinese, Runjaić è soddisfatto ma non del tutto: «Sono molto contento del risultato, è stata una partita dove entrambe le squadre hanno giocato per vincere. Il Cagliari ha iniziato con un gran livello d’energia e non ero contento del primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto meglio e segnato i due gol. Non è stata la nostra miglior prestazione e ne sono al corrente, ma abbiamo lottato fino alla fine».

L’Udinese era abbondantemente salva, a differenza del Cagliari che deve ancora conquistare il traguardo, e oggi ha raggiunto quota 50 punti. «In questa stagione i miei giocatori sono migliorati molto, devo sottolineare quanto abbiano mostrato dedizione e attaccamento. Però ci sono ancora due giornate, dopo di queste faremo una completa analisi della stagione ed eventualmente prendere delle decisioni», conclude Runjaić.

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