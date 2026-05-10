L'Olbia si stringe intorno a Daniele Ragatzu per la scomparsa della madreLa notizia è arrivata dopo il playout perso con conseguente retrocessione a Ischia
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L’Olbia abbraccia il suo capitano Daniele Ragatzu per la scomparsa della madre, avvenuta in serata.
Il club ha comunicato la triste notizia attraverso i canali social con una nota ufficiale, in cui si legge: «L’Olbia Calcio 1905 si stringe con profondo dolore attorno a Daniele Ragatzu per la scomparsa improvvisa della sua cara mamma. Oggi, nel giorno della Festa della Mamma, il pensiero è ancora più forte e sentito: un momento di festa che si trasforma in lutto e in un abbraccio ancora più grande da parte di tutta la società, dello staff, dei compagni di squadra e di tutto l’ambiente bianco».
«A Daniele – continua il comunicato – e alla sua famiglia va la vicinanza sincera e commossa di tutta l’Olbia Calcio, nel rispetto di un dolore che tocca profondamente tutti noi. In questo giorno così speciale, vogliamo ricordare con affetto una mamma amata e lasciare a Daniele il nostro abbraccio più forte».