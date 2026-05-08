Serie A, nel terzultimo turno si gioca per la salvezza e le coppe europeeLe partite della trentaseiesima giornata con risultati, marcatori e classifica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Trentaseiesima e terzultima giornata di Serie A, la prima dopo l’aritmetica dello scudetto all’Inter: come verdetti si gioca per la salvezza e la qualificazione alle coppe europee. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 8 maggio
Torino-Sassuolo (ore 20.45)
Sabato 9 maggio
Cagliari-Udinese (ore 15)
Lazio-Inter (ore 18)
Lecce-Juventus (ore 20.45)
Domenica 10 maggio
Verona-Como (ore 12.30)
Cremonese-Pisa (ore 15)
Fiorentina-Genoa (ore 15)
Parma-Roma (ore 18)
Milan-Atalanta (ore 20.45)
Lunedì 11 maggio
Napoli-Bologna (ore 20.45)
Classifica Serie A
Inter 82
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20
Pisa 18