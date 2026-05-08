Trentaseiesima e terzultima giornata di Serie A, la prima dopo l’aritmetica dello scudetto all’Inter: come verdetti si gioca per la salvezza e la qualificazione alle coppe europee. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 8 maggio

Torino-Sassuolo (ore 20.45)

Sabato 9 maggio

Cagliari-Udinese (ore 15)

Lazio-Inter (ore 18)

Lecce-Juventus (ore 20.45)

Domenica 10 maggio

Verona-Como (ore 12.30)

Cremonese-Pisa (ore 15)

Fiorentina-Genoa (ore 15)

Parma-Roma (ore 18)

Milan-Atalanta (ore 20.45)

Lunedì 11 maggio

Napoli-Bologna (ore 20.45)

Classifica Serie A

Inter 82

Napoli 70

Milan 67

Juventus 65

Roma 64

Como 62

Atalanta 55

Lazio 51

Bologna 49

Sassuolo 49

Udinese 47

Parma 42

Torino 41

Genoa 40

Cagliari 37

Fiorentina 37

Lecce 32

Cremonese 28

Verona 20

Pisa 18

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