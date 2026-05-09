Cagliari-Udinese, le pagelle rossoblù: Palestra sbaglia sul primo gol, Esposito sfortunatoLe valutazioni della squadra di Fabio Pisacane, sconfitta 0-2 nella terzultima giornata
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Complice un calo nella ripresa e un po’ di sfortuna, il Cagliari perde 0-2 contro l’Udinese e non può ancora definirsi salvo: nelle pagelle, per una volta c’è da segnalare Marco Palestra tra i negativi.
Caprile 6,5
Evita più volte il secondo gol, lo subisce al 96’.
Zé Pedro 5,5
Cambiato dopo il giallo e una ripresa insufficiente.
(dal 16’ st Zappa 6)
Cerca di dare una mano, senza fortuna.
Dossena 5,5
In difficoltà, a prescindere dalle contestazioni nel finale.
Juan Rodríguez 5,5
Mandato in campo all’ultimo, poteva fare meglio sullo 0-1.
Palestra 5
Si perde Kamara che fa l’assist per il vantaggio di Buksa.
(dal 17’ st Sulemana 5,5)
Non mette la qualità necessaria per recuperare la partita.
Adopo 5,5
Si era procurato il rigore, poi tolto dal Var.
(dal 43’ st Belotti sv)
Gaetano 6
Sullo 0-0, nel primo tempo, Okoye gli nega il gol del vantaggio.
Folorunsho 6
Ci prova più volte, anche da fuori, la fortuna non lo assiste.
(dal 28’ st Albarracín 5)
Butta via la palla dell’1-1 con un assist nel nulla.
Obert 6
Un’ottima giocata sul finire del primo tempo per liberare Gaetano.
(dal 43’ st Trepy 6)
Esposito 6
Molto sfortunato quando vede il suo tiro salvato da Mlačić sulla linea: era l’1-0.
Mendy 5,5
Due occasioni nel finale: murato in entrambe.
Pisacane 5,5
Le prova tutte per chiudere il discorso salvezza oggi, ma non va.