Dovrà essere rivalutato Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari uscito per infortunio al 67’ della partita persa ieri 2-1 contro il Bologna. La prima diagnosi per l’angolano parla di un fastidio ai flessori della coscia destra, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per capire meglio l’entità del problema fisico e i conseguenti tempi di recupero.

Luvumbo oggi, nella seduta di ripresa all’indomani della partita del Dall’Ara, è rimasto a riposo e non ha partecipato all'allenamento, mentre l'altro infortunato Kingstone Mutandwa (rimasto fuori sia ieri sia otto giorni fa con la Juventus) ha svolto un lavoro personalizzato. Anche per loro, in ogni caso, domani inizia il ritiro condiviso tra società, staff tecnico e squadra in vista della partita di venerdì col Genoa.

Per l’angolano, Bologna-Cagliari era il ritorno in campo da titolare a 78 giorni dall’ultima volta, la partita contro l’Atalanta del 14 dicembre in cui – a causa di un fallo subito da Marten de Roon – si era procurato un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra. Uno stop che inizialmente doveva essere di qualche settimana, ma che in realtà aveva tenuto fuori Luvumbo oltre due mesi, col rientro in campo otto giorni fa nel secondo tempo contro la Juventus. Ora un nuovo infortunio.

