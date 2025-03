Il Cagliari va in ritiro, da subito. Dopo le discussioni al termine della partita contro il Bologna, con il presidente Tommaso Giulini più che scontento per la sconfitta del Dall’Ara e che ha avuto una riunione immediata allo stadio con dirigenti, allenatore e alcuni giocatori, i rossoblù rimarranno ad Assemini da domani a venerdì, quando alle 20.45 all’Unipol Domus arriverà il Genoa. La squadra ha ripreso gli allenamenti stamattina: domani il rientro al Crai Sport Center per la seduta pomeridiana e non lascerà il centro sportivo sino alla partita della ventottesima giornata di Serie A.

Passa quindi la linea del ritiro immediato: l’altra opzione era iniziare a partire da mercoledì, ma sarebbe stato solo un giorno prima rispetto a quello già previsto per giovedì (complice l’anticipo di campionato). Una decisione condivisa da società, allenatore e squadra, che si basa su diverse considerazioni. Non è una scelta "punitiva", bensì un'analisi razionale del momento. Fra le note negative, la mancanza di reazione nelle partite perse con Juventus e Bologna: due avversari di livello, ma contro cui il Cagliari nelle fasi finali non ha dato il tutto per tutto per recuperare il risultato, dopo essere andato in svantaggio su errori propri.

Fra gli altri motivi del ritiro anticipato, oltre alla richiesta di avere sempre fame e cattiveria agonistica, la sofferenza mostrata dal Cagliari in occasione di partite ravvicinate (col Genoa si rigiocherà cinque giorni dopo Bologna). Una questione che lo stesso Nicola aveva ammesso dopo la sconfitta col Torino, un mese fa. Motivo per cui, si è deciso di svolgere una settimana di lavoro diversa. L'obiettivo è affrontare da subito e in maniera compatta le problematiche evidenziate in queste 27 giornate, dove ci sono stati anche aspetti positivi, considerato che fra due settimane ci sarà la sosta per le nazionali e tanti giocatori andranno via.

La sconfitta per 2-1 del Dall’Ara lascia la squadra di Nicola tre punti sopra la zona retrocessione, con l’Empoli terzultimo che ne ha recuperato uno col pareggio proprio col Genoa prossimo avversario. Per quanto riguarda la seduta, i calciatori maggiormente impiegati ieri in Bologna-Cagliari hanno svolto degli esercizi di scarico. Per gli altri lavoro di forza in palestra, poi il trasferimento in campo per delle esercitazioni dedicate prima al possesso palla e poi a situazioni di 1 contro 1 e 3 contro 3.

