La prima serata di gala della Serie A all’Unipol Domus è subito un big match da tutto esaurito: Cagliari-Inter. Alle 20.45 il calcio d’inizio e per Fabio Pisacane c’è stato un problema dell’ultimo momento, con Yerry Mina che stamattina ha alzato bandiera bianca e non è stato convocato per un affaticamento al polpaccio. Questo fa sì che – considerata la cessione di Gabriele Zappa al Verona ufficializzata venerdì – i rossoblù si ritrovino con la difesa ai minimi termini. Le uniche alternative ai quattro già visti a Parma (Zé Pedro-Deiola-Rodríguez-Obert) sono Giuseppe Aurelio in fascia e Raphael Kofler al centro.

Pisacane ripropone lo stesso undici iniziale di Parma anche per Cagliari-Inter. C’è il doppio mediano Winks-Romano, con quest’ultimo reduce dal gol decisivo al Tardini, con Jacopo Fazzini che avrà più licenza d’inventare. L’ex Milan Daniel Maldini (per lui quasi come un derby) e Michel Adopo agiranno dietro la punta Paul Mendy.

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Inter: calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Su unionesarda.it il live della partita, su Radiolina il pre e il post con tutti i commenti e le interviste.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy.

In panchina: Sherri, Radunović, Kevin Carlos, Felici, Ciervo, Cavuoti, Kofler, Aurelio, Liteta, Borrelli, Akarakiri, Sulev, Fadera.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Inter (3-5-2): J. Martínez; Pavard, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco; F. P. Esposito, Lautaro Martínez.

In panchina: Di Gennaro, Provedel, A. Stanković, Stones, Zieliński, M. Thuram, Bonny, Diouf, Jones, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck.

Allenatore: Cristian Chivu.

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