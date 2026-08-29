Calcio
29 agosto 2026 alle 17:58aggiornato il 29 agosto 2026 alle 17:59
Cagliari, dall’Inter arriva in prestito Yanis MassolinIl centrocampista francese, classe 2002, ha giocato l’anno scorso in B con il Modena, totalizzando 28 presenze e tre reti
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Yanis Massolin è un nuovo giocatore del Cagliari. Classe 2002, francese, arriva dall'Inter, ma l'anno scorso ha giocato in B con il Modena totalizzando 28 presenze e tre gol. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.
Centrocampista offensivo, piedi buoni, viene spesso schierato come trequartista. Stasera il suo arrivo a Cagliari, poi le firme e l'ufficialità.
(Unioneonline)
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