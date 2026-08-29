Yanis Massolin è un nuovo giocatore del Cagliari. Classe 2002, francese, arriva dall'Inter, ma l'anno scorso ha giocato in B con il Modena totalizzando 28 presenze e tre gol. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

Centrocampista offensivo, piedi buoni, viene spesso schierato come trequartista. Stasera il suo arrivo a Cagliari, poi le firme e l'ufficialità.

(Unioneonline)

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