Serie A in campo per la seconda giornataApre Milan-Venezia, chiude lunedì Atalanta-Bologna
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Squadre in campo per la seconda giornata del campionato di serie A 2026-2027. Ecco il quadro delle partite in programma, con risultati e marcatori.
Venerdì 28 agosto
Ore 20.45: Milan-Venezia
Sabato 29 agosto
Ore 18.30: Fiorentina-Frosinone
Ore 18.30: Monza-Udinese
Ore 18.30: Sassuolo-Torino
Ore 20.45: Juventus-Parma
Domenica 30 agosto
Ore 18.30: Napoli-Como
Ore 20.45: Cagliari-Inter
Ore 20.45: Lazio-Genoa
Lunedì 31 agosto
Ore 18.30: Lecce-Roma
Ore 20.45: Atalanta-Bologna
(Unioneonline)