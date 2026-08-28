Squadre in campo per la seconda giornata del campionato di serie A 2026-2027. Ecco il quadro delle partite in programma, con risultati e marcatori. 

Venerdì 28 agosto

Ore 20.45: Milan-Venezia 

Sabato 29 agosto

Ore 18.30: Fiorentina-Frosinone 

Ore 18.30: Monza-Udinese 

Ore 18.30: Sassuolo-Torino 

Ore 20.45: Juventus-Parma 

Domenica 30 agosto

Ore 18.30: Napoli-Como 

Ore 20.45: Cagliari-Inter 

Ore 20.45: Lazio-Genoa 

Lunedì 31 agosto

Ore 18.30: Lecce-Roma 

Ore 20.45: Atalanta-Bologna

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata