«Per me questa chiamata è uno step molto importante: è un onore essere qui e rappresentare il Cagliari, non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio». Con queste parole si è presentato Riccardo Ciervo all’aeroporto di Elmas, appena sbarcato proveniente da Roma Fiumicino (è atterrato alle 16.15) e pronto a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Ha svolto le visite mediche a Villa Stuart questa mattina e rientra nello scambio di prestiti che porta Sebastiano Esposito al Sassuolo.

Ciervo, esterno classe 2002 di Latina, è di proprieta del Sassuolo da gennaio 2022 ma curiosamente con i neroverdi ha esordito soltanto domenica scorsa, negli istanti finali della partita persa 2-1 contro l’Atalanta. Prodotto del settore giovanile della Roma, dopo un breve passaggio alla Sampdoria (con cui ha esordito in Serie A il 23 settembre 2021) ha fatto una lunga esperienza in B con le maglie di Frosinone, Venezia, Südtirol, Cosenza e Cesena.

A breve è attesa anche l’ufficialità del suo trasferimento, così come quella di Esposito. Ciervo può giocare su entrambe le fasce, ma è soprattutto a sinistra che è stato impiegato dai tanti allenatori nel corso della sua giovane carriera. Potrebbe esordire già domenica sera contro l’Inter: «Sono pronto», ha detto.

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