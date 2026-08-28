Si ispira a Cristiano Ronaldo. Per lui la famiglia viene prima di tutto. Un ragazzo tranquillo e semplice che ha vinto un campionato e la Coppa a Basilea e che ora vuole vincere un trofeo a Cagliari. Nato a Ceuta, ma quasi subito trasferitosi a Huesca, Kevin Carlos è uno dei volti nuovi del Cagliari 2026/2027. L’attaccante spagnolo di origini nigeriane si racconta ai canali ufficiali del club per le prime parole in rossoblù aspettando l’esordio dopo avere assaggiato il clima partita in panchina a Parma.



«Il mio arrivo a Cagliari è stato davvero molto accogliente. Fin dai primi passi qui sull’isola, le persone mi hanno accolto con grande calore. Anche il club ha riposto molta fiducia in me. Mi hanno spiegato il progetto e questo mi ha convinto a venire in una Società così importante, con una storia così grande come quella del Cagliari. La squadra mi ha accolto molto bene. Tutti sono stati molto gentili con me, mi hanno aiutato tanto e mostrato immediatamente ogni dettaglio. La verità è che è davvero un grande gruppo. In allenamento c’è tanta intensità e si vede che c’è molta qualità in tutti i reparti. Sto molto bene, sono felice».

Si dice soddisfatto dell’esordio a Parma. «La squadra ha mostrato tanta energia, forza e intensità. Il fatto che i tifosi del Cagliari abbiano sostenuto in quel modo la squadra anche in trasferta, a Parma, è meraviglioso. Ci hanno trasmesso la loro energia. Si sente davvero e i ragazzi li hanno ripagati con i tre punti, che è la cosa più importante. Già quando sono arrivato sull’isola ho percepito l’amore dei tifosi per questi colori. Sento davvero che sono molto legati al Cagliari e quello che noi giocatori dobbiamo fare è scendere in campo in ogni partita e dare tutto. Dobbiamo dimostrare che lotteremo sempre. È quello che vogliono da noi».

E ora il match contro i nerazzurri campioni d’Italia. «L’Inter è ovviamente una squadra molto forte. Ci siamo allenati tutta la settimana per mostrare la versione migliore di noi stessi in partita e dimostrare che non sarà facile affrontarci, soprattutto in casa. Sono convinto che il gruppo farà una grande partita». Una motivazione ulteriore per chi, come Carlos, arriva in Serie A con grandi ambizioni: «Affronteremo grandi giocatori e sarà una grande partita. È anche per questo che sono venuto qui, perché il Club è molto importante e da tanti anni sta facendo le cose nel modo giusto». Kevin Carlos si definisce un giocatore forte spalle alla porta e a cui piace molto battagliare con i difensori centrali. Un attaccante che sa finalizzare in area e a cui piace far sentire la presenza dentro l’area e anche attaccare gli spazi. Ama aiutare la squadra.



«Mi piace avere questa responsabilità e voglio trasformarla in energia positiva sul campo per la squadra e per i tifosi. Soprattutto voglio regalare tante gioie a questi tifosi, perché se lo meritano. Il primo obiettivo è che il Cagliari possa arrivare il più in alto possibile in classifica, perché è questo ciò che conta davvero ed è ciò che può portare felicità a tutti in città. È quello che vogliamo. Per me il primo obiettivo è che tutti siano felici e questo passa ovviamente dal lavoro e dai risultati. Mi piacerebbe davvero tanto avere l’opportunità di stare nelle zone alte della classifica con il Cagliari o magari, se possibile alzare un trofeo con il Cagliari. Perché no? Sarebbe un sogno magnifico da realizzare».

(Unioneonline/En.Ne.)

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