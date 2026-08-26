È Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, l’arbitro scelto per Cagliari-Inter di domenica sera (ore 20.45). Dopo la grande vittoria di sabato scorso a Parma, i rossoblù tornano in campo nella prima di Serie A all’Unipol Domus, con lo stadio che farà registrare il primo tutto esaurito della stagione. Con Fabbri gli assistenti Valerio Vecchi (sezione Lamezia Terme) e Marco Ceccon (Lovere), quarto ufficiale Federico La Penna (Roma 1), arbitro Var Gianluca Aureliano (Bologna) e assistente Var Daniele Paterna (Teramo).

Fabbri è alla prima designazione stagionale, la sua ultima partita risale allo scorso 8 maggio in Serie B. Ma non trova il Cagliari da quasi un anno e mezzo: 1-1 contro il Genoa, sempre alla Domus, il 7 marzo 2025. Con i rossoblù appena 3 vittorie in 16 precedenti, l’ultima 0-2 a Crotone il 28 febbraio 2021, contro 7 pareggi e 6 sconfitte. Con l’Inter, invece, stesso numero di partite ma 11 successi, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Queste tutte le designazioni della seconda giornata di Serie A.

Milan-Venezia venerdì 28 agosto ore 20.45 – Gianluca Manganiello

Fiorentina-Frosinone sabato 29 agosto ore 18.30 – Giuseppe Collu

Monza-Udinese sabato 29 agosto ore 18.30 – Claudio Giuseppe Allegretta

Sassuolo-Torino sabato 29 agosto ore 18.30 – Davide Di Marco

Juventus-Parma sabato 29 agosto ore 20.45 – Francesco Fourneau

Napoli-Como domenica 30 agosto ore 18.30 – Luca Pairetto

Cagliari-Inter domenica 30 agosto ore 20.45 – Michael Fabbri

Lazio-Genoa domenica 30 agosto ore 20.45 – Ermanno Feliciani

Lecce-Roma lunedì 31 agosto ore 18.30 – Daniele Chiffi

Atalanta-Bologna lunedì 31 agosto ore 20.45 – Daniele Doveri

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