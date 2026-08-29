Lunghe, lunghissime file ai varchi e tempi di attesa che si allungano all’aeroporto di Cagliari-Elmas. Anche oggi lo scalo del capoluogo sardo fa i conti con il caos del controesodo, nel fine settimana che segna di fatto la conclusione della stagione estiva.

Sono tanti i passeggeri che si stanno mettendo in viaggio per lasciare la Sardegna e rientrare nelle città di residenza, con gli aeroporti dell’Isola alle prese con un forte afflusso di viaggiatori. Già nei giorni scorsi a Cagliari erano state segnalate code interminabili nelle aree delle partenze e tempi più lunghi per le procedure di imbarco.

La situazione è particolarmente delicata in questi ultimi giorni di agosto, quando al tradizionale rientro dei turisti si sommano le difficoltà legate alla disponibilità dei posti sui voli, in particolare sulle tratte della continuità territoriale verso Roma e Milano.

(Unioneonline/D)

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