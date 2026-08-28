Ilary Blasi e Bastian Müller pronti a fare il grande passo. La conduttrice e l'imprenditore tedesco si sposeranno il prossimo 13 settembre a Ravello, sulla Costiera Amalfitana, dopo mesi di indiscrezioni e voci sulle possibili date delle nozze. La festa, secondo il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia sul Quotidiano Nazionale, dovrebbe svolgersi a Villa Cimbrone, una delle location più suggestive della località campana, con vista sul mare e i suoi celebri giardini.

Il matrimonio si preannuncia particolarmente riservato. Gli inviti sarebbero già stati consegnati e, secondo quanto riportato dalle indiscrezioni, l'organizzazione sarebbe stata gestita mantenendo il massimo riserbo, con i fornitori chiamati a garantire la privacy dell'evento. Ancora da definire, invece, alcuni dettagli sulla cerimonia e sulla lista degli invitati.

Un’altra pietra tombale sul matrimonio finito con Francesco Totti. Dopo 17 anni insieme e tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, la separazione era stata annunciata nel 2022 e il divorzio si è concluso questa estate.

La relazione con Bastian Müller è iniziata nel 2023 e negli ultimi anni è diventata sempre più stabile. Lo scorso febbraio, a Parigi, l'imprenditore le aveva fatto la proposta di matrimonio, suggellata da un anello mostrato dalla conduttrice sui social. Le nozze arriveranno a ridosso del ritorno di Blasi in televisione: il 17 settembre la conduttrice tornerà alla guida del «Grande Fratello Vip»: poco spazio per il momento alla tradizionale luna di miele.

(Unioneonline/D)

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