L'Isola si prepara a salutare agosto con il sorriso. I numeri dell'estate confermano una stagione fortissima, capace di mantenersi sui livelli, già eccezionali, dello scorso anno e, in diversi indicatori, di superarli. Ma la notizia migliore arriva forse adesso, quando il calendario dovrebbe invitare a rallentare: settembre e ottobre promettono bene e continuano a mostrare una domanda in crescita, con prenotazioni da record e una presenza sempre più importante.

Nei primi 28 giorni di agosto, gli arrivi nei porti e negli aeroporti sardi hanno sfiorato 1,3 milioni, confermando i numeri dello scorso anno. A Ferragosto, nei soli porti, sono transitati circa 100mila passeggeri in due giorni. Ma la domanda, come detto, non sembra esaurirsi con agosto, come confermano i dati dell’extrabelghiero e l’ultima rilevazione della Regione sulle notti prenotate, che registra +16,2 per cento a settembre e +7,9 a ottobre sulla media stagionale. Eppure non tutte le località festeggiano: bene Olbia, mentre Bosa chiude una stagione in chiaroscuro.

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