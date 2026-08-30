Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Aragon classe MotoGp.

Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto Pedro Acosta su Ktm e Marco Bezzecchi su Aprilia, terzo. Quarto Alex Marquez su Ducati team Gresini davanti al leader del Mondiale Jorge Martin su Aprilia, quinto.

Caduto Francesco Bagnaia sull'Ducati ufficiale mentre era 7°, out anche Morbidelli e Raul Fernandez. 

(Unioneonline)

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