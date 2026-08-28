Si chiude dopo sei anni l’esperienza di Gabriele Zappa in rossoblù. Il Cagliari ha annunciato la cessione del difensore all’Hellas Verona, in prestito sino al termine della stagione 2026-2027 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. A breve è attesa anche l’ufficialità del passaggio di Sebastiano Esposito al Sassuolo, con l’arrivo conseguente di Riccardo Ciervo.

Era uno dei giocatori con la più lunga militanza in rossoblù, tanto da aver indossato anche la fascia da capitano sia dall’inizio sia a gara in corso. In totale, Zappa chiude con 215 presenze fra Serie A, B e Coppa Italia, con 6 gol e 13 assist. Fra questi, si ricordano la doppietta al Milan a novembre 2024 e il cross per Leonardo Pavoletti al 94’ a Bari nella finale di ritorno dei playoff di Serie B.

«Ciao tifosi gialloblù, sono Gabriele Zappa e sono qui per arare la fascia per voi: dai Verona», le prime parole del difensore dopo la firma con l’Hellas, che punta a essere una delle protagoniste della nuova Serie B.

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