Cagliari-Inter, le probabili formazioni: difesa ridotta al minimo, Mendy in avantiAlle 20.45 all’Unipol Domus prima casalinga in campionato: non c’è Mina
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Difesa quasi senza opzioni per il Cagliari contro l’Inter, considerato il forfait all’ultimo minuto di Yerry Mina. Le sue condizioni erano da valutare, tanto che i convocati sono stati diramati soltanto nel primo pomeriggio di oggi anziché ieri come di consueto, e alla fine un affaticamento al polpaccio lo tiene fuori dall’esordio casalingo in questa Serie A, in programma alle ore 20.45. Fabio Pisacane, considerata la cessione di Gabriele Zappa, è obbligato a confermare i quattro dietro visti a Parma, con Giuseppe Aurelio unico cambio in difesa.
C’era la possibilità di vedere qualche novità per Cagliari-Inter, invece l’assenza di Mina dovrebbe portare Pisacane a ripresentare la stessa formazione titolare vista a Parma. A centrocampo il doppio mediano Winks-Romano più Jacopo Fazzini con licenza di inventare, Michel Adopo (blindato nonostante le richieste sul mercato) e Daniel Maldini dietro Paul Mendy. Dalla panchina i nuovi acquisti Kevin Carlos (attende ancora il debutto), Riccardo Ciervo (prima convocazione, maglia numero 20) e Alieu Fadera, restano da ufficializzare Yanis Massolin e i colpi che verranno definiti entro le 20 di martedì (è in chiusura l’ingaggio dello svincolato Roberto Gagliardini).
Queste le probabili formazioni di Cagliari-Inter: calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Su unionesarda.it il live della partita, su Radiolina il pre e il post con tutti i commenti e le interviste.
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.
Inter (3-5-2): J. Martínez; Pavard, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; F. P. Esposito, Lautaro Martínez. Allenatore: Chivu.