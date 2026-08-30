Difesa quasi senza opzioni per il Cagliari contro l’Inter, considerato il forfait all’ultimo minuto di Yerry Mina. Le sue condizioni erano da valutare, tanto che i convocati sono stati diramati soltanto nel primo pomeriggio di oggi anziché ieri come di consueto, e alla fine un affaticamento al polpaccio lo tiene fuori dall’esordio casalingo in questa Serie A, in programma alle ore 20.45. Fabio Pisacane, considerata la cessione di Gabriele Zappa, è obbligato a confermare i quattro dietro visti a Parma, con Giuseppe Aurelio unico cambio in difesa.

C’era la possibilità di vedere qualche novità per Cagliari-Inter, invece l’assenza di Mina dovrebbe portare Pisacane a ripresentare la stessa formazione titolare vista a Parma. A centrocampo il doppio mediano Winks-Romano più Jacopo Fazzini con licenza di inventare, Michel Adopo (blindato nonostante le richieste sul mercato) e Daniel Maldini dietro Paul Mendy. Dalla panchina i nuovi acquisti Kevin Carlos (attende ancora il debutto), Riccardo Ciervo (prima convocazione, maglia numero 20) e Alieu Fadera, restano da ufficializzare Yanis Massolin e i colpi che verranno definiti entro le 20 di martedì (è in chiusura l’ingaggio dello svincolato Roberto Gagliardini).

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Inter: calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Su unionesarda.it il live della partita, su Radiolina il pre e il post con tutti i commenti e le interviste.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.

Inter (3-5-2): J. Martínez; Pavard, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; F. P. Esposito, Lautaro Martínez. Allenatore: Chivu.

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