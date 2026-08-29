Massolin sbarca a Cagliari: «Molto contento di essere qui»Il centrocampista francese arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Inter
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Dal nerazzurro al rossoblù. Yanis Massolin avrebbe potuto giocare Cagliari-Inter con la squadra ospite, invece in Sardegna arriva un paio d’ore dopo i suoi ormai ex compagni e per unirsi al gruppo di Fabio Pisacane. Il giovane francese sarà ufficiale a breve, arriva in prestito con diritto di riscatto.
«Sono molto contento di essere qui», le prime parole di Massolin all’aeroporto di Elmas, dove è atterrato alle 19.45 proveniente da Milano Linate. «Ho già parlato con qualcuno all’interno del club e non vedo l’ora di iniziare. Sono pronto».
Massolin è un centrocampista offensivo francese, classe 2002, che si è messo in mostra nella scorsa stagione in Serie B al Modena (29 presenze e 3 gol). L’Inter lo ha preso già nel mercato invernale, lasciandolo in prestito fino a fine stagione in Emilia. Durante il ritiro, però, è stato frenato da un infortunio e non ha praticamente giocato le amichevoli precampionato. Ora il Cagliari per cominciare la sua storia in Serie A.