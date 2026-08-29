La voglia di rivalsa della Torres produce la vittoria sulla Sambenedettese per 1-0 nell'esordio al "Vanni Sanna". Vittoria funestata però dalla morte per malore di un giornalista ospite che si è accasciato all'ingresso dello stadio prima della partita. I soccorsi sono stati tempestivi ma non hanno potuto salvare l'uomo.

La gara ha riservato un primo tempo vivace, coi rossoblù pericolosi con Scotto un paio di volte, Clamorosa l'occasione per il capitano al 29' servito da Mastinu solo in area ha concluso sul portiere. Brentan non è rimasto inoperoso e ha effettuato due grandi interventi su Marrazzino e Sgarbi.

In chiusura il fallaccio di Zini: un calcio volante che ha preso al volto Corsinelli. Espulsione doverosa.

Nella ripresa la Torres ha fatto pesare la superiorità numerica. Ha segnato Corsinelli al 53' ma l'arbitro ha annullato per un fallo di braccio di Brentan a inizio azione. Regolare invece la rete del neoentrato Carboni al 63', con Scotto che si è mangiato un gol tirando sul portiere ma è stato bravo poi a riprendere e offrire l'assist per il compagno.

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