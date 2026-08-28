A un mese dalla clamorosa rottura col Cagliari, rifiutandosi di partire per l’amichevole in Germania contro l’Union Berlino, Sebastiano Esposito ha trovato squadra. È il Sassuolo, con cui dovrebbe firmare nelle prossime ore un contratto in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante di Castellammare di Stabia sta svolgendo le visite mediche al Centro Mapei.

Il Sassuolo per Esposito pagherà subito 1 milione, ne dovrà versare 11 (più il 15% sulla futura rivendita) nel caso in cui scelga di esercitare il diritto di riscatto. In Sardegna, a completare lo scambio di prestiti, è in arrivo Riccardo Ciervo che il Cagliari prende sempre con diritto di riscatto.

Esposito lascia il Cagliari dopo appena una stagione e la brutta vicenda della rottura col club. In queste settimane si era parlato di diversi club, alla fine è stato il Sassuolo a spuntarla.

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