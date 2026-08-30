Ancora rinviato l’esordio stagionale di Yerry Mina, che non figura tra i convocati per Cagliari-Inter di stasera. Dopo l’ultimo test, Fabio Pisacane (che ieri non aveva escluso una sua presenza dal 1’) è stato costretto a escluderlo per un affaticamento al polpaccio. Le sue condizioni dovranno essere rivalutate in vista del prossimo turno di Serie A, contro il Lecce lunedì 7 alle 18.30 sempre alla Domus.

C’è invece Riccardo Ciervo come novità, l’ultimo acquisto rossoblù (in attesa di ufficializzare Yanis Massolin, arrivato ieri pomeriggio a Cagliari e proveniente proprio dall’Inter) ha scelto di indossare la maglia numero 20. Attendono il debutto, fra le novità, anche Kevin Carlos e Alieu Fadera così come Demi Akarakiri, che rispetto all’esordio a Parma è in gruppo con la prima squadra e non con la Primavera. Fuori Kingstone Mutandwa, in partenza.

Questo l’elenco dei 24 convocati di Pisacane per Cagliari-Inter.

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Alen Sherri;

Difensori: Giuseppe Aurelio, Raphael Kofler, Adam Obert, Juan Rodríguez, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Demi Akarakiri, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Jacopo Fazzini, Joseph Liteta, Alessandro Romano, Ivan Sulev, Harry Winks;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Kevin Carlos, Riccardo Ciervo, Alieu Fadera, Mattia Felici, Daniel Maldini, Paul Mendy.

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