Cagliari, ufficiale la doppia operazione Esposito-Ciervo col SassuoloSi chiude così la vicenda relativa all’attaccante di Castellammare di Stabia, che aveva rotto con la società un mese fa
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A quasi un mese esatto dalla clamorosa rottura con la società, in ritiro a Ponte di Legno, Sebastiano Esposito lascia il Cagliari. L’attaccante, all’indomani delle visite mediche, ha firmato con il Sassuolo in prestito con diritto di riscatto.
Il club rossoblù ha annunciato il trasferimento con un brevissimo comunicato, senza aggiungere particolari dettagli. Il ritorno di Esposito in Sardegna dovrebbe avvenire nel secondo weekend di gennaio, quando si giocherà Cagliari-Sassuolo.
L’operazione Esposito porta al Cagliari Riccardo Ciervo. L’esterno classe 2002 di Latina ha firmato a sua volta in prestito con diritto di riscatto, era di proprietà degli emiliani da gennaio 2022 ma – complici vari trasferimenti tutti a titolo temporeaneo – aveva debuttato con la maglia neroverde solo domenica scorsa contro l’Atalanta.