Dei tanti recuperi per Cagliari-Genoa, Fabio Pisacane rimette subito titolare Alessandro Deiola. Sarà il numero 14 il capitano di giornata, in un centrocampo con Matteo Prati vertice centrale e Michael Folorunsho altro interno. Si gioca alle 15, all’indomani dell’annuncio dell’ingresso del fondo americano Praxis Capital Management che ha acquisito una quota di minoranza della società.

Rientrato giovedì dagli Stati Uniti, Yerry Mina sarà regolarmente al centro della difesa. Pisacane aveva tranquillizzato sulla sua presenza e il colombiano proverà a bissare quanto fatto in un’altra partita in casa di sabato alle 15 dopo la sosta per le nazionali, quando aprì il 2-0 nello scontro diretto col Parma. Che, a oggi, resta l’unica vittoria casalinga in Serie A dei rossoblù. Il modulo dovrebbe essere un 3-5-2, vista la presenza di Mattia Felici (e non Adam Obert) a sinistra, con Marco Palestra a tutta fascia sulla corsia opposta e Gabriele Zappa braccetto destro. Davanti, chiesti i gol a Gennaro Borrelli e Sebastiano Esposito.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Genoa: calcio d’inizio alle ore 15, arbitra Federico La Penna della sezione di Roma 1. Su unionesarda.it il live, su Radiolina pre e post partita in studio con radiocronaca in diretta di Lele Casini dall’Unipol Domus.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Felici; Borrelli, S. Esposito.

In panchina: Ciocci, Radunović, Idrissi, Adopo, Kılıçsoy, Gaetano, Juan Rodríguez, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Obert, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, J. Vásquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martín; Vitinha, Colombo.

In panchina: Siegrist, Sommariva, Stanciu, Grønbæk, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson.

Allenatore: Daniele De Rossi.

