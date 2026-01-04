Radunović saluta il Cagliari: il portiere in prestito allo SpeziaAl suo posto, come dodicesimo, la squadra ritrova Alen Sherri, di rientro dal Frosinone
Il Cagliari Calcio ha ufficializzato la cessione in prestito di Boris Radunović allo Spezia, dove il portiere serbo giocherà fino al termine della stagione 2025/26.
Classe 1996, Radunović era approdato in Sardegna nel 2021 ed è stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie A 2022/23. Con la maglia rossoblù ha collezionato complessivamente 59 presenze tra campionato e Coppa Italia.
Per il portiere serbo si apre ora una nuova esperienza, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e spazio tra i pali. Al suo posto, come dodicesimo, il Cagliari ritrova Alen Sherri: il portiere albanese rientra dal prestito al Frosinone, dove aveva iniziato la stagione.
(Unioneonline/v.f.)