Il Cagliari Calcio ha ufficializzato la cessione in prestito di Boris Radunović allo Spezia, dove il portiere serbo giocherà fino al termine della stagione 2025/26.

Classe 1996, Radunović era approdato in Sardegna nel 2021 ed è stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie A 2022/23. Con la maglia rossoblù ha collezionato complessivamente 59 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Per il portiere serbo si apre ora una nuova esperienza, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità e spazio tra i pali. Al suo posto, come dodicesimo, il Cagliari ritrova Alen Sherri: il portiere albanese rientra dal prestito al Frosinone, dove aveva iniziato la stagione.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata