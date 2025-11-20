«Mi aspetto una partita dai ritmi alti con una grande intensità. È uno scontro diretto, quindi un’altra finale per noi. La vittoria ci manca e lavoriamo per conquistarla il prima possibile, ma non deve essere un’ossessione. Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia, anche da questo punto di vista mi aspetto una squadra matura». Fabio Pisacane detta così la linea in vista del match di sabato pomeriggio alla Domus con il Genoa.

«La sosta ci ha permesso di recuperare diversi elementi, a cominciare da Deiola, la sua assenza si è sentita», tiene a precisare il tecnico del Cagliari nella conferenza stampa che si è tenuta al Crai Sport Center di Assemini subito dopo l’allenamento.

Atteso stasera nell’Isola e domani in campo Mina dopo la parentesi con la Nazionale colombiana. «Yerry è abituato a tornare a quarantott’ore dalla partita e a stringere i denti”, assicura Pisacane, che ci tiene poi a ricordare il recupero di Pintus: “Un ragazzo giovane, di prospettiva e che conosco molto bene. Un’altra freccia per la difesa».

Per la classifica, ma non solo. Cagliari-Genoa è speciale per Pisacane. «Non può essere una gara come le altre”, sottolinea con gli occhi lucidi e il tono quasi commosso. “Sono partito da casa ragazzino con la valigia piena di sogni e il Genoa mi ha permesso di realizzarli. Mi ha poi ridato la vita per la seconda volta quando sono stato male».

© Riproduzione riservata