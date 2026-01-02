Cagliari-Milan, le pagelle rossoblù: Luperto si conferma, Zappa errore che pesaPer la squadra di Pisacane il 2026 inizia con una sconfitta di misura
Cagliari-Milan è stata decisa da un episodio, con l’errore di Zappa a favorire il gol di Rafael Leão all’inizio del secondo tempo di una partita non certo scoppiettante: nelle pagelle pesa la sbavatura del numero 28 rossoblù.
Caprile 6,5
Può poco sul gol di Rafael Leão, evita lo 0-2.
Zappa 5,5
L’unica sbavatura è quella che costa la sconfitta.
Luperto 7
Confermato dopo la prova di Torino, ben figura.
Juan Rodríguez 7
Rischia il rigore a fine primo tempo ma lo salva un fuorigioco, per il resto perfetto.
Palestra 6
Stavolta le sue qualità di corsa si notano meno del solito.
Adopo 6
Una buona occasione nel primo tempo, para Maignan.
Prati 5,5
Ha davanti un colosso come Modrić, si limita al compitino.
(dal 16' st Borrelli 5).
Non riesce mai a farsi vedere in avanti.
Mazzitelli 6
Ha un’opportunità nel primo tempo, non trova la porta.
(dal 38' st Cavuoti sv)
Obert 6
Dalla sua zona nasce il cross che porta al gol.
(dal 16' st Idrissi 6)
Ammonito nel finale per un fallo su Saelemaekers.
Kılıçsoy 6
Si muove tanto e bene, non riesce a tirare.
(dal 38' st Pavoletti sv)
S. Esposito 5,5
Fa poco e si fa male su un ripiegamento difensivo.
(dal 21' st Gaetano 5,5)
Non trova la giocata giusta.
Pisacane 6
Se la gioca alla pari, un errore condanna i suoi.