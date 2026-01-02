Cagliari-Milan è stata decisa da un episodio, con l’errore di Zappa a favorire il gol di Rafael Leão all’inizio del secondo tempo di una partita non certo scoppiettante: nelle pagelle pesa la sbavatura del numero 28 rossoblù.

Caprile 6,5

Può poco sul gol di Rafael Leão, evita lo 0-2.

Zappa 5,5

L’unica sbavatura è quella che costa la sconfitta.

Luperto 7

Confermato dopo la prova di Torino, ben figura.

Juan Rodríguez 7

Rischia il rigore a fine primo tempo ma lo salva un fuorigioco, per il resto perfetto.

Palestra 6

Stavolta le sue qualità di corsa si notano meno del solito.

Adopo 6

Una buona occasione nel primo tempo, para Maignan.

Prati 5,5

Ha davanti un colosso come Modrić, si limita al compitino.

(dal 16' st Borrelli 5).

Non riesce mai a farsi vedere in avanti.

Mazzitelli 6

Ha un’opportunità nel primo tempo, non trova la porta.

(dal 38' st Cavuoti sv)

Obert 6

Dalla sua zona nasce il cross che porta al gol.

(dal 16' st Idrissi 6)

Ammonito nel finale per un fallo su Saelemaekers.

Kılıçsoy 6

Si muove tanto e bene, non riesce a tirare.

(dal 38' st Pavoletti sv)

S. Esposito 5,5

Fa poco e si fa male su un ripiegamento difensivo.

(dal 21' st Gaetano 5,5)

Non trova la giocata giusta.

Pisacane 6

Se la gioca alla pari, un errore condanna i suoi.

© Riproduzione riservata