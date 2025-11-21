Cagliari-Genoa, i convocati di Pisacane: 5 rientri ma si ferma MazzitelliIl centrocampista ha accusato un affaticamento al polpaccio sinistro ed è fuori dall'elenco per l'anticipo di Serie A
C'è un altro infortunato nel Cagliari che domani alle 15 affronterà il Genoa: Luca Mazzitelli. Il centrocampista ha accusato un affaticamento al polpaccio sinistro ed è fuori dall'elenco dei convocati per l'anticipo di Serie A. Segue in ordine di tempo Zé Pedro, operato martedì a Villa Stuart per un problema al ginocchio sinistro.
Tornano invece ben cinque giocatori rispetto alla precedente partita. Per Cagliari-Genoa si rivedono Giuseppe Ciocci (l'ultimo recuperato), Alessandro Deiola, Joseph Liteta, Nicola Pintus e Marko Rog. Il tecnico Fabio Pisacane avrà così a disposizione più elementi dopo un lungo periodo di emergenza.
Questi i 26 convocati di Pisacane per Cagliari-Genoa.
Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Boris Radunović;
Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Nicola Pintus, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa;
Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho, Joseph Liteta, Matteo Prati, Marko Rog;
Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti.