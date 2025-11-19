Sarà Cagliari-Genoa a far riprendere la Serie A dopo la sosta per le nazionali, assieme a Udinese-Bologna, sabato alle ore 15. Per l'anticipo dell'Unipol Domus che inaugura la dodicesima giornata, designato come arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1. Avrà come assistenti Domenico Palermo (sezione Bari) e Andrea Bianchini (Perugia), quarto ufficiale Maurizio Mariani (Aprilia). Al Var Rosario Abisso (Palermo) con assistente Marco Piccinini (Forlì).

Quinta partita stagionale per La Penna in Serie A, più due in Serie B. L'ultima è Fiorentina-Bologna dello scorso 26 ottobre. Col Cagliari bilancio non eccezionale: 3 vittorie, 4 pareggi e ben 7 sconfitte. L'esordio il 28 novembre 2015 in un 4-0 subito a Brescia, partita ricordata per il terribile infortunio di Daniele Dessena (il fallo killer di Racine Coly fu punito incredibilmente solo col giallo, all'epoca non c'era ancora il Var). L'ultima è il 2-0 che fece trionfare il Napoli il 23 maggio, mentre per una vittoria bisogna risalire al 30 aprile 2023 (2-1 alla Ternana in Serie B) e in A al 18 ottobre 2020 (2-3 a Torino coi granata).

Queste tutte le designazioni degli arbitri per la dodicesima giornata di Serie A, spicca il derby Inter-Milan che va al milanese Simone Sozza.

Cagliari-Genoa sabato 22 novembre ore 15 - Federico La Penna

Udinese-Bologna sabato 22 novembre ore 15 - Juan Luca Sacchi

Fiorentina-Juventus sabato 22 novembre ore 18 - Daniele Doveri

Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45 - Marco Di Bello

Verona-Parma domenica 23 novembre ore 12.30 - Luca Pairetto

Cremonese-Roma domenica 23 novembre ore 15 - Giovanni Ayroldi

Lazio-Lecce domenica 23 novembre ore 18 - Alberto Ruben Arena

Inter-Milan domenica 23 novembre ore 20.45 - Simone Sozza

Torino-Como lunedì 24 novembre ore 18.30 - Kevin Bonacina

Sassuolo-Pisa lunedì 24 novembre ore 20.45 - Davide Di Marco

© Riproduzione riservata