Turno infrasettimanale, il Como stende il Pisa e continua a correreRisultati, marcatori e classifica della diciannovesima giornata di campionato
Al via la 19esima giornata del campionato di Serie A. L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Martedì 6 gennaio
Pisa-Como 0-3 (68’ Perrone, 76’ e 96’ su rigore Douvikas)
Lecce-Roma Ore 18
Sassuolo-Juventus Ore 20,45
Mercoledì 7 gennaio
Bologna-Atalanta Ore 18,30
Napoli-Verona Ore 18,30
Parma-Inter Ore 20,45
Torino-Udinese Ore 20,45
Lazio-Fiorentina Ore 20,45
Giovedì 8 gennaio
Cremonese-Cagliari Ore 18,30
Milan-Genoa Ore 20,45
Classifica
Inter 39
Milan 38
Napoli 37
Como 33
Juventus 33
Roma 33
Bologna 26
Atalanta 25
Lazio 24
Sassuolo 23
Torino 23
Udinese 22
Cremonese 21
Cagliari 18
Parma 18
Lecce 17
Genoa 15
Fiorentina 12
Verona 12
Pisa 12
(Inter, Milan, Napoli, Bologna, Como, Lecce, Parma e Verona una partita in meno)
