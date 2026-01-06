Al via la 19esima giornata del campionato di Serie A. L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Martedì 6 gennaio

Pisa-Como 0-3 (68’ Perrone, 76’ e 96’ su rigore Douvikas)

Lecce-Roma Ore 18

Sassuolo-Juventus Ore 20,45

Mercoledì 7 gennaio

Bologna-Atalanta Ore 18,30

Napoli-Verona Ore 18,30

Parma-Inter Ore 20,45

Torino-Udinese Ore 20,45

Lazio-Fiorentina Ore 20,45

Giovedì 8 gennaio 

Cremonese-Cagliari Ore 18,30

Milan-Genoa Ore 20,45

Classifica

Inter 39

Milan 38

Napoli 37

Como 33

Juventus 33

Roma 33

Bologna 26

Atalanta 25

Lazio 24

Sassuolo 23

Torino 23

Udinese 22

Cremonese 21

Cagliari 18

Parma 18

Lecce 17

Genoa 15

Fiorentina 12

Verona 12

Pisa 12

(Inter, Milan, Napoli, Bologna, Como, Lecce, Parma e Verona una partita in meno)

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata