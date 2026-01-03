Vittoria 3-0 nello scontro diretto col Frosinone e terzo successo di fila con porta inviolata. La Primavera del Cagliari inizia il 2026 giocando la miglior partita della stagione e i sorrisi di Pisano nel post-partita, lo rivelano: «C’è molta soddisfazione» – conferma il mister alla fine del match deciso dai gol di Tronci, Mendy e Trepy – «sapevamo che era una partita scomoda, dove si giocava tanto sulle seconde palle contro una squadra fisica. È stata preparata bene e i ragazzi l’hanno interpretata nella miglior maniera, sono contento per loro, ci dà grande fiducia per continuare in vista della Coppa Italia e del prossimo impegno di campionato».

In una mattinata sostanzialmente perfetta, spiccano ancora una volta le prestazioni dei due attaccanti Paul Mendy e Yael Trepy che hanno rappresentato uno sbocco importante per i compagni. Adesso, i due, sono i migliori marcatori della squadra con 5 gol in Primavera 1 e sono riusciti a raccogliere i frutti di un ottimo lavoro collettivo. «Siamo una squadra abituata a giocare e oggi era un partita diversa rispetto a quelle che siamo abituati a fare» – spiega Pisano a proposito della fase offensiva – «ma i ragazzi l’hanno interpretata veramente bene, hanno ripulito tutte le seconde palle, siamo stati forti sulle transizioni. Adesso i ragazzi stanno imparando a giocare un altro tipo di partite». Se la produzione di occasioni sta funzionando meglio, anche la fase difensiva sta diventando una certezza e dopo le difficoltà dell’inizio la Primavera chiude con la porta inviolata per la terza volta consecutiva, «si lavora tanto a livello di squadra per quanto riguarda la fase di non possesso. È merito di tutti, quando c’è la voglia di non prendere gol si nota e i ragazzi hanno avuto la fame e la concentrazione per ottenere queste tre partite con zero gol».

E oltre al lavoro collettivo, ci sono le giocate dei singoli: decisivo in tal senso Atanas Kehayov, portiere bulgaro del Cagliari, che all’56’ della sfida odierna ha parato un rigore per la terza volta nella sua stagione. L’Under 20 rossoblù tornerà in campo mercoledì e per Cogoni&Co ci sarà il primo incrocio di una Coppa Italia che il Cagliari gioca da campione in carica. Al Crai Sport Center sarà ancora Atalanta Cagliari. Contro la Dea, il 17 Dicembre, è arrivata la prima vittoria di questa striscia positiva che porta adesso i rossoblù ad avere 20 punti in campionato. «Sicuramente ci saranno dei cambi perché c’è bisogno di forze fresche e da domani inizieremo a pensare a quella partita» – la chiusura di Francesco Pisano.

