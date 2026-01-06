Cremonese alla prova del Cagliari: per l’ex Nicola il dubbio BianchettiIn attacco per la sfida di giovedì potrebbe riposare un turno Vardy
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Cremonese prosegue la preparazione in vista della sfida di giovedì contro il Cagliari con un gruppo quasi al completo, ma con alcune scelte ancora da sciogliere per l’ex Davide Nicola.
Il tecnico grigiorosso non dovrebbe recuperare il capitano Matteo Bianchetti, ancora alle prese con la frattura al setto nasale, mentre l'unico indisponibile certo resta Collocolo che dovrebbe tornare a disposizione tra circa un mese. Per il resto, Nicola può contare sull'intera rosa e sta valutando soprattutto le soluzioni a centrocampo, il reparto che presenta i principali ballottaggi.
Bondo, uscito a metà primo tempo nella gara di Firenze per una scelta tattica, dovrebbe conservare il posto da titolare in cabina di regia. Restano invece dubbi sulla mezzala, dove Zerbin e Vandeputte si giocano una maglia per completare il terzetto centrale. Possibili novità anche in attacco, dove potrebbe esserci un turno di riposo per Vardy.
In questo caso spazio dal primo minuto alla coppia formata da Bonazzoli e Sanabria, chiamata a dare peso e profondità all'offensiva grigiorossa in una partita che mette in palio punti importanti.
(Unioneonline)