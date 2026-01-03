Datele il Pontedera come avversario e la Torres vincerà. Come all'andata successo dei rossoblù: 3-1 sul campo toscano. La seconda vittoria del campionato è contro lo stesso avversario e vale l'aggancio che di fatto relega il Pontedera all'ultimo posto visti i confronti diretti.

Un successo inedito nelle proporzioni perché la squadra sassarese non aveva mai segnato all'andata più di una rete. Ne ha fatte tre: doppietta di Di Stefano e autogol di Vona in una gara meritata anche ai punti.

Cronaca- Primo tempo irreale. La Torres la sblocca dopo 8' con rovesciata della punta Di Stefano. Raddoppio dopo due minuti per l'autorete di Vona dopo che Cerretti sbuccia la palla. La gara sembra in discesa ma al 18' il pasticcio difensivo è in area rossoblù; Faggi sgusca fra Antonelli e Mercadante e dall'area piccola accorcia. I padroni di casa colpiscono anche la traversa alla mezzora con Vitali che la gira d'esterno.

Nel secondo tempo dal pericolo in mischia la Torres esce col lancio lungo di Giorico per Madtinu che sfrutta l'indecisione del difensore per andare via e sull'uscita del portiere serve a sinistra per il comodo appoggio in gol di Di Stefano. Al 56' Zaccagno repinge il tiro di Nabian, poi accade pochissimo con le due formazioni che chiedono inutilmente un rigore a testa.

