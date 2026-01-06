Sempre più sardi tentano la fortuna con la Lotteria Italia. In base ai dati ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in tutta la regione sono stati venduti 111.480 biglietti, l’8,4% in più rispetto all'edizione dello scorso anno.

A livello provinciale Cagliari – anche per ragioni demografiche – è ancora leader con 36.080 tagliandi staccati, +8,5% rispetto al 2024. Segue a poca distanza, come riporta Agipronews, Sassari (33.760, +9,5%).

Tra le altre province la percentuale maggiore di vendite rispetto al 2024 si registra ancora una volta ad Oristano (16.720, +21,2%).

In controtendenza il Sud Sardegna, in calo del 3,9%, corrispondente a 16.180 biglietti. Chiude il conteggio Nuoro a quota 8.740 (+7,6%).

Come riporta Agipronews, a livello nazionale sono stati venduti oltre 9,6 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi.

Al gioco l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata