Michel Adopo ha avuto una buona occasione al 32’ di Cagliari-Milan, ma non è riuscito ad angolare il suo colpo di testa e Maignan si è opposto. Per il centrocampista francese c’è il rammarico per non essere riuscito a cambiare il corso di un match poi finito ai rossoneri: «Non ho ancora rivisto l’azione, ma forse potevo controllare la palla. Ho cercato di andare forte e piazzarla, è uscita centrale: peccato».

Adopo ha dovuto cambiare qualcosa a livello tattico rispetto al solito, visto l’infortunio di Folorunsho. «Il mister mi ha chiesto di stare più vicino alla porta», ha detto. La sua prestazione gli è piaciuta: «Sono contento, abbiamo fatto bene ma è un peccato aver perso».

A centrocampo il Cagliari sta avendo difficoltà per i tanti indisponibili. Per Adopo c’è la necessità di restare compatti per fornire una buona prestazione di reparto: «Servono tutti, una volta manca un giocatore e una volta un’altro. Chi gioca deve cercare di fare il meglio possibile, ci adattiamo agli avversari che troviamo».

La settimana prossima il Cagliari ritroverà Davide Nicola, nell’ultima del girone d’andata sul campo della Cremonese. «Questa sconfitta ci fa male perché dal campo c’era l’impressione che fossimo alla pari con loro. Peccato per la mia occasione: abbiamo bisogno di fare gol, sono i dettagli che fanno la differenza. Alla Cremonese, anche se abbiamo perso oggi, abbiamo fatto vedere che uniti possiamo mettere in difficoltà tutti: cercheremo di vincere o quantomeno ottenere un pareggio», conclude Adopo.

