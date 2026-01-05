È Kevin Bonacina l’arbitro designato per Cremonese-Cagliari, sfida della 19esima e ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A in programma giovedì 8 gennaio alle 18.30.

Il fischietto classe 1993 della sezione di Bergamo ha diretto 9 gare nel massimo campionato, cinque in questa stagione. E in due occasioni ha arbitrato il Cagliari: in entrambe le partite i rossoblù hanno perso, lo scorso anno 2-0 con il Torino e alla seconda giornata di questo campionato 1-0 con il Napoli. Nell’altro precedente, in Coppa Italia, il Cagliari ha battuto per 1-0 proprio la Cremonese.

Bonacina sarà coadiuvato da Baccini e Bercigli, quarto uomo Mucera, Var Mazzoleni e Avar Nasca.

Di seguito le designazioni arbitrali della 19esima di campionato.

Pisa-Como (martedì 6 gennaio, ore 15.00): Pairetto di Nichelino (Dei Giudici-Galimberti/Zanotti; Ghersini e Aureliano);

Lecce-Roma (martedì 6 gennaio, ore 18.00): Sacchi di Macerata (Mokhtar Cavallina/Tremolada; Gariglio e Chiffi);

Sassuolo-Juventus (martedì 6 gennaio, ore 20:45): Zufferli di Udine (Tegoni-Rossi/Perri; Camplone e Fabbri);

Bologna-Atalanta (mercoledì 7 gennaio, ore 18:30): Di Bello di Brindisi (Passeri-Trinchieri/Ferrieri Caputo; Meraviglia e Abisso);

Napoli-Verona (mercoledì 7 gennaio, ore 18:30): Marchetti di Ostia Lido (Zingarelli Fontani/Arena; Marini e Maggioni);

Lazio-Fiorentina: (mercoledì 7 gennaio, ore 20:45): Sozza di Seregno (Lo Cicero-Di Gioia/Crezzini; Pezzuto e Prontera);

Parma-Inter (mercoledì 7 gennaio, ore 20:45): Colombo di Como (Vecchi-Palermo/Perenzoni; La Penna e Camplone);

Torino.-Udinese (mercoledì 7 gennaio, ore 20:45): Maresca di Napoli (Miniutti Giuggioli/Manganiello; VOlpi e Di Paolo);

Cremonese-Cagliari (giovedì 8 gennaio, ore 18:30): Bonacina di Bergamo (Baccini Bercigli/Mucera; Mazzoleni e Nasca);

Milan-Genoa (giovedì 8 gennaio, ore 20:45): Mariani di Aprilia (Bindoni-Moro/Turrini; Di Paolo e Paterna).

