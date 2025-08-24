SEGUI QUI LA DIRETTA DI CAGLIARI-FIORENTINA

Il primo Cagliari di Fabio Pisacane in Serie A conta su Gennaro Borrelli per la partita con la Fiorentina. È lui la scelta a sorpresa nelle formazioni per la prima giornata di campionato, con il calcio d’inizio alle ore 18.30. Il tecnico è all’esordio in panchina nel massimo torneo, dopo averne collezionate 115 (tutte in maglia rossoblù) fra il 2016 e il 2020 da giocatore. Con Borrelli l’altro nuovo acquisto, Sebastiano Esposito, preferito a Zito Luvumbo, che agisce sulla linea di Michael Folorunsho. Il modulo è 4-3-2-1, complice il recupero di Sebastiano Luperto che va in difesa assieme all’ex Yerry Mina.

Non c’è Roberto Piccoli. L’attaccante è pronto a passare dal Cagliari alla Fiorentina, la trattativa si è chiusa nei giorni scorsi ma farà le visite mediche solo dopo questa partita: non avrà un’immediata sfida da ex. Dopo un precampionato passato da difensore centrale, Alessandro Deiola passa a giocare a centrocampo e sarà il capitano di giornata. Rispetto alla Coppa Italia, Adam Obert rileva Riyad Idrissi sulla fascia sinistra. Nei viola, Stefano Pioli lascia fuori Edin Džeko e mette Albert Guðmundsson sulla stessa linea di Moise Kean: sarà 3-4-1-2 per gli ospiti.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina: si gioca alle 18.30, l’arbitro è Simone Sozza della sezione di Seregno. Su unionesarda.it sarà possibile seguire il live, su Radiolina il prepartita dalle 18 con Carlo Alberto Melis, poi la radiocronaca dall’Unipol Domus di Lele Casini e a seguire interviste e commenti.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; S. Esposito, Folorunsho; Borrelli.

In panchina: Iliev, Ciocci, Idrissi, Mazzitelli, Kılıçsoy, Gaetano, Felici, Di Pardo, Cavuoti, Vinciguerra, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongračić, Ranieri; Dodô, Sohm, Fagioli, Gosens; Ndour; Guðmundsson, Kean.

In panchina: Lezzerini, Martinelli, Mandragora, Džeko, Sabiri, Pablo Marí, Fazzini, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Braschi, Parisi.

Allenatore: Stefano Pioli.

