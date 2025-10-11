L’Italia batte facilmente l’Estonia nella quinta giornata del girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri si impongono a Tallin con il punteggio di …

Una vittoria con cui la Nazionale consolida il secondo posto che vale i playoff. Praticamente impossibile l’assalto alla prima posizione che significherebbe qualificazione diretta, occupato dalla Norvegia che oggi ha travolto Israele per 5-0 ed è a punteggio pieno con 18 punti in 6 partite. Segue l’Italia con 12 punti in 5 partite, quindi Israele con 9 punti in 6 partite. Martedì la sfida contro gli israeliani per assicurarsi definitivamente il secondo posto.

In ottica primo posto, pesa purtroppo il ko per 3-0 in Norvegia alla prima giornata. La differenza reti monstre degli scandinavi rende quasi impossibile la rimonta anche in caso di vittoria nello scontro diretto, servirebbe anche un improbabile passo falso della Norvegia in casa contro l’Estonia.

Gattuso sceglie una formazione super offensiva, un 4-4-2 che è quasi un 4-2-4 con Orsolini e Raspadori esterni di centrocampo. Questo l’undici titolare: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui.

Azzurri in vantaggio dopo poco più di 4 minuti con Kean che, imbeccato in area da Dimarco, rientra sul destro e la piazza all’angolino per la sua undicesima rete in azzurro, sesta nelle ultime 4 partite.

L’attaccante della Fiorentina è costretto a uscire pochi minuti dopo per infortunio per lasciare spazio a Pio Esposito. Gli azzurri continuano a fare la partita e al 29’ Retegui fallisce un rigore, ma si rifà poco dopo, al 38’, quando riceve da Orsolini e non sbaglia, firmando il 2-0.

Nella ripresa Italia vicina al gol con Raspadori, Orsolini e Spinazzola, al 74’ arriva il tris. Lo firma Pio Esposito, splendido esterno destro di controbalzo su assist di Spinazzola: è il primo gol in Nazionale per lui. Due minuti dopo clamorosa papera di Donnarumma, che si fa sfuggire una presa molto semplice e regala il gol dell’1-3 a Sappinen.

